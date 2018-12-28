لبناني يواجه خطر الترحيل إلى أميركا

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يواجه اللبناني مازن الأتات خطر تسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية، من قِبل السلطات الفرنسية، التي أوقفته يوم 28 تشرين الثاني الماضي، بناءً على طلب أميركي. وكان الأتات يُحاكَم ضمن «عملية الأرز» التي نفذتها الشرطة الفرنسية، بناءً على معلومات أميركية، فأوقفت مجموعة من اللبنانيين بتهمة تبييض الأموال و«دعم الإرهاب»، قبل أن تُصدر محكمة في باريس حكمها قبل شهر، حاصرة الأمر بتبييض الأموال. وحُكم على الأتات بالسجن مع وقف التنفيذ، ما سمح له بمغادرة المحكمة حراً، لكن الشرطة الفرنسية أوقفته عند باب المحكمة، وأودعته السجن في زنزانة انفرادية، في انتظار صدور قرار القضاء الفرنسي بتسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية أو عدمه.