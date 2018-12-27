بين ضبية وبلونة وفاريا توقيف 3 مطلوبين بجرم ترويج مخدرات

A + A -

بتاريخ 26/12/2018، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، وبالتنسيق بين المجموعة الخاصة ومكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، تم توقيف 3 مطلوبين للقضاء في مناطق الضبية وبلونة وفاريا، وهم:



- ر. ز. (مواليد عام 1989، لبناني)



أوقف بتاريخ 26/12/2018 في محلة الضبية على متن سيارته نوع3 BMW X لون سيلفر. وبتفتيش منزله بمحلة السهيلة عثر على المخدرات التالية: ١٤٩،٥ غ. هيرويين - ٧٤ حبة XTC - ٦ حبات ترامادول - ١١،٤ غرام كوكايين - ١٥،٤ غ. سيلفيا - ٢٠٠ حبة فراولة وميزان حساس، وبندقية كلاشنيكوف وممشط عائد لها يحتوي على ٢٤ طلقة صالحة للإستعمال. كما عثرت في محلة برج حمود على سيارة BMW_BOY عائدة له يستعملها في ترويج المخدرات.



وقد تبين أنه مطلوب بموجب بلاغ بحث وتحر بجرم ترويج مخدرات ومذكرة توقيف غيابية بجرم مخدرات.



- ك. ع. (مواليد عام 1988، لبناني)



أوقف بالتاريخ ذاته في محلة بلونة، وضبط بحوزته: ٥٨ غ. سيلفيا و١٤ حنجر من مادة الكيتامين و 4 بذور ماريغوانا.



وهو مطلوب بموجب بلاغ بحث وتحر بجرم ترويج مخدرات ومذكرة توقيف غيابية بجرم مخدرات.



- أ. ز. (مواليد عام 1985، لبناني)



أوقف بتاريخ 24/12/2018 في محلة فاريا. وهو مطلوب بموجب ٤ مذكرات عدلية بجرم تجارة مخدرات.



أحيلوا مع المضبوطات الى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معهم بناءً على إشارة القضاء المختص.