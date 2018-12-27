الثلوج تساقطت، والـ otv جالت في كفردبيان، وتوقُعٌ بافتتاح الموسِم في الأيام الاولى من 2019

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لم يعلن رسمياً موسم التزلج في الجبال ولكن الثلوج التي تساقطت بدءاً من ارتفاع 1200 م جذبت السيّاح ومحبي الثلج .

اليات جرف الثلوج كانت حاضرة لفتح الطريق امام السيارات التي توافد التي كفردبيان للاستفادة من المنخفض الجوي ، بفعله لبست البلدة ثوبها الابيض..

الثلوج التي غطت البلدة بين عيدي الميلاد ورأس السنة لا شك انها ستحرّك العجلة الاقتصادية في المنتجعات والفنادق والمطاعم.

سماكة الثلوج لم تتعدى 15 سنتمترا لغاية الآن ، لكنها كافية لتنذر بقرب موسم التزلج الذي من المتوقع ان يُفتتحَ بشكلٍ رسمي خلال الايام الاولى من السنة المقبلة.