شورى الدولة أبطل تأجيلَ تسريح قهوجي عام 2015: العدالة بمفعولٍ رجعي

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قد لا يعرف كثيرون العميد الركن حميد اسكندر لكن أحداً لا ينسى انه الضابط العام الذي تجرّاً وطعن بقرار مخالف لقانون الدفاع الوطني وقعه الوزير السابق سمير مقبل لتأجيل تسريح قائد الجيش السابق جان قهوجي بناء على طلب الاخير.



للمفارقة وبعد 3 سنوات، اصدر رئيس الفرغة المقرر في مجلس شورى الدولة طلال بيضون تقريره القاضي بابطار قرار تأجيل التسريح.



اهمية القرار انه يشكل رادعاً ومانعاً امام تكرار مثل هذه المخالفة في كل مؤسسات الدولة وحافزاً لكل موظفي الدولة للجوء الى المؤسسات القضائية في مواجهة المخالفات الادارية، كما انه يعيد الاعتبار لصاحب الحق.



والاهم ان هذا القرار يتيح الفرصة للمحاسبة على ارتكابات.



العميد الركن اسكندر لم يكن يملك فقط فرصة تعيينه قائداً للجيش كونه احد الضباط العامين المستوفي الشروط وإن لم يكن تعيينه اكيداً، لكنه عومل بكيدية وانتقامية، حيث شُكل الى قيادة منطقة الشمال من دون تحديد وظيفة له او تمكينه من حق الامرة بلااضافة الى مماطلة وزارة الدفاع خلال المحاكمة.



لكن هل يمكن لن يكون لتقرير الشورى مفعولاً رجعياً يطال قرارات ادارية ومالية وقعها قهوجي؟



خلال شهر بعد 6 كانون الثاني 2019، يُتوقع صدور القرار النهائي للشورى، لا سيما ان تقرير الغرفة الاولى عالج كل النقاط. وهو يفترض ان يثبّت ابطال تأجيل التسريح في التقرير. فهل يكون مقدمة للمحاسبة الأوسع ؟