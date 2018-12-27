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سمير مسّرة -

طالما في بهل البلد سياسي شاب عندو الجرأة يحكي دغري، ويدافع عن حقوقو وحقوق غيرو، ويشتغل ليل ونهار حتى يترجمن على ارض الواقع بالقوانين والمشاريع، كونو اكيدين يا لبنانيي انو التغيير جايي مهما حاول البعض يعرقلو او يحطلو العصى بالدواليب.

طالما في بهل البلد هيك نوعية من السياسيين، انتظرو كمان تشوفو الهستيريا المتواصلة عند بعض صغائر النفوس يللي بتنتقد وبتهاجم، اما بدافع الغيرة لانو عاجزة عن انو تقدم اي شي للبنان غير الكذب واليأس، او بدافع التستر عن ماضيها المخزي من الفساد وسؤ ادارة الشان العام، او بدافع قبض المال الوسخ بعد ان ارتضيت انو تبيع ضميرها، او اخيرا" بدافع الجهل يللي هو مصيبة المصايب.

بعرف انو هل الكلام ما رح يعجب البعض، بس بالحقيقة مش فارقة معي. وبدعي كل يللي عندن طموح وبريدو يشاركو بنهوض لبنان انو يعملو متلي. ما تخلو بعض الوجوه الاعلامية والسياسية يللي بتطلع على الشاشات والمنابر حتى تشتم الاوادم وتمس بكراماتن، يأثرو فيكن. بالعكس كل كلمة بيقولوها بتكبركن انتو الى الاعلى وبتصغرن هني الى الاسفل.

شكرا" جبران باسيل لانو بتجسد هل السياسي الشاب يللي عم بحكي عنو. شكرا" لكل كلمة عم بتقولها، وكل موقف عم تاخدو، وكل عمل عم تقوم في. نحنا مجربين العمل بفريقك، ومنعرف تماما" قدراتك القيادية يللي بتخلي الناس ما يتكلو على الكلام الفاضي والثرثرة، لكن على الانجاز وتحقيق الاهداف

خليك بهل الهمي. ولان في كتيرين منا معك، اجت نتايج الانتخابات الاخيرة وردتلك الجميل، فصرت رئيس اكبر كتلة نيابية، بعد ما راهنو انو رح تخسر، ويسقط حلمنا معك.