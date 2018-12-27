إدّعى أنه مخطوف بسبب ضائقة ماليّة يعاني منها!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:





"الساعة 23,40 من تاريخ 26/12/2018 ادعى لدى مخفر درك زغرتا في وحدة الدرك الإقليمي المدعو: م. ع. من بلدة مجدليا / زغرتا، بأن شقيقه: و. قد غادر منزله حوالي الساعة 17,00 ولم يعد. وأنه تلقى رسالة نصية من هاتف شقيقه طالباً منه دفع فدية مالية قدرها عشرة الاف دولار أميركي، إذا كانوا يرغبون بعودته.





الساعة 8,00 من تاريخ 27/12/2018 اوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي في بلدة مجدليا المشتبه بأنه تعرض لعملية خطف ( و. ع. ) وهو بصحة جيدة.

بالتحقيق معه في مخفر درك زغرتا تبين أنه إختلق تمثيلية إختطافه بسبب ضائقة مالية يعاني منها.





أودع الموقوف القضاء المختص بناءً على إشارته."