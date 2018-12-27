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نتانياهو يؤكد منع ترسيخ الوجود العسكري الإيراني في سوريا

27
DECEMBER
2018
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نقلت «نيوزويك»عن مصدر في وزارة الدفاع الأميركية، أنّ الغارة الإسرائيلية على سوريا، أصابت مسؤولين رفيعي المستوى في «حزب الله» أثناء وجودهم في طائرة متجهة إلى إيران.

 

وأوضح المصدر انه حصل على المعلومات من قادة إسرائيليين رفيعي المستوى، واضاف أنه «تم استهداف أسلحة إيرانية استراتيجية، تشمل مكونات أنظمة تحديد مواقع (GPS) للأسلحة».

 

من جهتها، قالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية انّ الضربة الإسرائيلية استهدفت وفداً رفيع المستوى من مسؤولي «حزب الله» وصل إلى دمشق الثلثاء. امّا موقع «ديبكا» الإسرائيلي فنقل عن مصادر أميركية، أنّ الهجوم الإسرائيلي على مناطق في ريف دمشق نفّذ على موجتين ودام 90 دقيقة. بدوره، ذكر موقع ynet الإسرائيلي، أنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية، قامت بغارة على دمشق بعد وصول طائرة نقل عسكرية إيرانية إلى العاصمة السورية.

 

ولم يعلّق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو على الاتهامات الروسية أو الغارة الإسرائيلية في دمشق، لكنه جدّد تأكيده نية بلاده منع ترسيخ الوجود العسكري الإيراني في سوريا وما يشكله من خطر على بلاده.

 

وتعهّد نتنياهو، خلال مشاركته في مراسم تخرّج دفعة جديدة من طيّاري القوات الجوية الإسرائيلية، بالتصدي لوجود إيران «بقوة وباستمرار» لاسيما في المرحلة الراهنة.

 

وأعلنت اسرائيل أمس تدمير نفق جديد على الحدود مع لبنان تمّ حفره من قرية عيتا الشعب وامتد إلى داخل أراضيها. وجددت تحميل الحكومة اللبنانية مسؤولية «حفر الأنفاق وتداعيات هذه النشاطات».

 

وأكّد الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي، أنّ «اليونيفيل موجودة على الأرض لضمان استتباب الوضع، وهي تعمل مع الأطراف لضمان الاستقرار».

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