عناوين الصحف ليوم الخميس 27 كانون الأول 2018

الأخبار: العدوان على سوريا
3 طائرات مدنية تنجو من كارثة: متى تنتهي «النزهة» الإسرائيلية في لبنان؟
البناء: الطائرات المعادية تستظلّ بالطيران المدني فوق لبنان للإغارة على سورية
الدفاعات الجوية السورية تثبت فعاليتها... وصاروخ حديث يربك «إسرائيل»
ثلثان معطّلان للحكومة يتنافسان... على حساب حقوق «الثامن من آذار»
النهار: "الجمهورية تتزعزع" ... واستياء مسيحي
المستقبل: «رسائل» الميلاد: الجمهورية تتزعزع.. والدولة لا تمتلك أحادية السلطة والسلاح
عون يتصدّى لتغيير «الأعراف»: حرب ساخنة على العهد
اللواء: سقوط المبادرة الرئاسية يُعيد أزمة التأليف إلى المربّع الأول
عون يصعِّد.. وبرّي قلق.. وحزب الله متمسِّك بموقفه
الجمهورية: سعي لإنعاش مبادرة عون
the daily star: Israeli strikes risked air ‘catastrophe
l'orient le jour: Sélim Abou, une vie fondée sur le don