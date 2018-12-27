عناوين الصحف ليوم الخميس 27 كانون الأول 2018

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الأخبار: العدوان على سوريا

3 طائرات مدنية تنجو من كارثة: متى تنتهي «النزهة» الإسرائيلية في لبنان؟



البناء: الطائرات المعادية تستظلّ بالطيران المدني فوق لبنان للإغارة على سورية

الدفاعات الجوية السورية تثبت فعاليتها... وصاروخ حديث يربك «إسرائيل»

ثلثان معطّلان للحكومة يتنافسان... على حساب حقوق «الثامن من آذار»

النهار: "الجمهورية تتزعزع" ... واستياء مسيحي



المستقبل: «رسائل» الميلاد: الجمهورية تتزعزع.. والدولة لا تمتلك أحادية السلطة والسلاح

عون يتصدّى لتغيير «الأعراف»: حرب ساخنة على العهد



اللواء: سقوط المبادرة الرئاسية يُعيد أزمة التأليف إلى المربّع الأول

عون يصعِّد.. وبرّي قلق.. وحزب الله متمسِّك بموقفه



الجمهورية: سعي لإنعاش مبادرة عون



the daily star: Israeli strikes risked air ‘catastrophe

l'orient le jour: Sélim Abou, une vie fondée sur le don