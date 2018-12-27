living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الخميس 27 كانون الأول 2018

27
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

كواليس
قالت مصادر مطلعة على الوضع الداخلي الإسرائيلي عن قرب إنّ الكنيست الجديد في نيسان سيكون تجمعاً لكتل صغيرة يصعب تشكيل حكومة قادرة على الحركة منها، وسيكون من الصعب على الحكومة الجديدة إتخاذ قرارات بحجم شنّ عمليات عسكرية كبيرة أو الدخول في عمليات سياسية نوعية وأنّ المواجهة مع غزة ستشكل الأولوية الأمنية لهذه الحكومة بعيداً عن أوهام استرداد قدرة الردع إقليمياً بوجه سورية أو حزب الله.

 

 

 


النهار: أسرار الآلهة

منع الدراجات

منعت إحدى شركات التاكسي من اعتماد الدراجات النارية وسيلة لنقل الركاب في لبنان من دون اعلان الأسباب الموجبة للمنع....

 

ما هكذا يرد الجميل

يقول مسؤول في "التيّار الوطني الحر" إنّه لولا قانون جبران باسيل للانتخابات لما حظي نوّاب اللقاء التشاوري السُنّي بمقاعد نيابيّة "ما هكذا يُردّ الجميل"....

 


عودة الى ضوء

لوحظت مشاركة وزير ونائب سابق في لقاء زعيم وسطي مع السفير الإيراني الجديد، وذلك يعود إلى العلاقة الوثيقة التي تربطه بطهران ودمشق وعودته إلى تسلّم مهمّات محور الممانعة نظراً إلى ظروف المرحلة الراهنة....

 

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
مسؤول بارز يكشف لأول مرّة أمام زواره عن تدخل خارجي يقف وراء عرقلة تشكيل الحكومة.


غمز
يخشى سفير دولة كبرى من ان يؤدي الاستمرار في تعطيل تشكيل الحكومة إلى حصول كارثة في لبنان.


لغز
رئيس حزب معني نصح مرجعاً معنياً بأن يأخذ بنصائح مرجعيات روحية بضرورة العمل على تشكيل حكومة اكسترا برلمانية.

 

 

 

الجمهورية: أسرار

حلول

يقول قريبون من مرجع سياسي كبير أن طرحه الحالي بشأن الدولة المدنية قديم جداً، لكنه تقصّد إثارته في المرحلة الحالية لأن الأزمة السياسية، بسبب عقليات البعض الإستئثارية، وصلت الى وضع باتت فيه الحلول الجذرية هي المطلوبة!

إنسحاب

توقّع دبلوماسي غربي أن يكون الإنسحاب العسكري الأميركي من سوريا سبباً وحافزاً لتقريب إسرائيل من عدد من الدول العربية.

توتر

لاحظت أوساط سياسية أن همّ تشكيل الحكومة بات ثانوياً أمام إحتواء التوتر القائم بين حزب وتيار.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout