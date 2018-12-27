أسرار الصحف ليوم الخميس 27 كانون الأول 2018

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر مطلعة على الوضع الداخلي الإسرائيلي عن قرب إنّ الكنيست الجديد في نيسان سيكون تجمعاً لكتل صغيرة يصعب تشكيل حكومة قادرة على الحركة منها، وسيكون من الصعب على الحكومة الجديدة إتخاذ قرارات بحجم شنّ عمليات عسكرية كبيرة أو الدخول في عمليات سياسية نوعية وأنّ المواجهة مع غزة ستشكل الأولوية الأمنية لهذه الحكومة بعيداً عن أوهام استرداد قدرة الردع إقليمياً بوجه سورية أو حزب الله.



النهار: أسرار الآلهة

منع الدراجات

منعت إحدى شركات التاكسي من اعتماد الدراجات النارية وسيلة لنقل الركاب في لبنان من دون اعلان الأسباب الموجبة للمنع....

ما هكذا يرد الجميل

يقول مسؤول في "التيّار الوطني الحر" إنّه لولا قانون جبران باسيل للانتخابات لما حظي نوّاب اللقاء التشاوري السُنّي بمقاعد نيابيّة "ما هكذا يُردّ الجميل"....



عودة الى ضوء

لوحظت مشاركة وزير ونائب سابق في لقاء زعيم وسطي مع السفير الإيراني الجديد، وذلك يعود إلى العلاقة الوثيقة التي تربطه بطهران ودمشق وعودته إلى تسلّم مهمّات محور الممانعة نظراً إلى ظروف المرحلة الراهنة....

اللواء: أسرار

همس

مسؤول بارز يكشف لأول مرّة أمام زواره عن تدخل خارجي يقف وراء عرقلة تشكيل الحكومة.



غمز

يخشى سفير دولة كبرى من ان يؤدي الاستمرار في تعطيل تشكيل الحكومة إلى حصول كارثة في لبنان.



لغز

رئيس حزب معني نصح مرجعاً معنياً بأن يأخذ بنصائح مرجعيات روحية بضرورة العمل على تشكيل حكومة اكسترا برلمانية.

الجمهورية: أسرار

حلول

يقول قريبون من مرجع سياسي كبير أن طرحه الحالي بشأن الدولة المدنية قديم جداً، لكنه تقصّد إثارته في المرحلة الحالية لأن الأزمة السياسية، بسبب عقليات البعض الإستئثارية، وصلت الى وضع باتت فيه الحلول الجذرية هي المطلوبة!

إنسحاب

توقّع دبلوماسي غربي أن يكون الإنسحاب العسكري الأميركي من سوريا سبباً وحافزاً لتقريب إسرائيل من عدد من الدول العربية.

توتر

لاحظت أوساط سياسية أن همّ تشكيل الحكومة بات ثانوياً أمام إحتواء التوتر القائم بين حزب وتيار.