مفاجأة صادمة.. الكشف عن الاسم الحقيقي لصاحب التغريدات المسيئة للدين الإسلامي!

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صـدر عـن المديرية العـامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبـة العلاقات العامة البـلاغ التالـــــي:

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ اليوم 26/12/2018، تغريدات لأحد الأشخاص يُدعى مارك عيسى، تناول فيها بالسوء الدين الإسلامي.

من خلال المتابعة الفورية لهذا الأمر قامت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء بإستدعاء شخص يحمل الإسم ذاته، وبالتحقيق معه تبيّن أن لا علاقة له بالأمر لا من قريب ولا من بعيد.

وبعد التوسّع بالتحقيق، تبيّن أن صاحب التغريدات يُدعى محمد ص. (لبناني) يقيم خارج الأراضي اللبنانية منذ ثلاث سنوات، وهو من الطائفة الإسلامية. كما تبيّن أن لديه ارتباطات مشبوهة مع العدو الإسرائيلي.

التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص.