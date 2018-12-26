living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

في طرابلس.. ربطوا كلب على شجرة وعذبوه حتى الموت بالكهرباء!

26
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" انه بعد ورود شكاوى الى محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، حول مقتل كلب في منطقة ابي سمراء في طرابلس بواسطة الكهرباء بعدما تم ربطه على شجرة وتعذيبه حتى الموت. ارسل المحافظ نهرا كتابا الى النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، أمل فيه "القاء القبض على الفاعلين واتخاذ الاجراءات القضائية الصارمة بحقهم"، وارفق الكتاب بفيلم فيديو مصور.

 

ومما جاء في الكتاب: "رفع محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا كتابا الى النيابة العامة الاستئنافية في الشمال للايعاز والاطلاع واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المعتدين بعد الأعمال الشنيعة بحق الحيوانات الأليفة مؤخرا في منطقة أبي سمراء - طرابلس، وفي نص الكتاب:


جانب النيابة العامة للاستئنافية. بتاريخ 25/12/2018 في منطقة أبي سمراء، جرى تعذيب كلب بواسطة شريط كهرباء حتى الموت، وصاحب الكلب يدعى عبد الهادي شوخ (سوري الجنسية).


وبعد تكاثر هذه الأعمال الشنيعة بحق الحيوانات الأليفة التي تشكل ظاهرة غريبة عن مجتمعنا. للتفضل بالاطلاع واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المعتدين سندا لقانون حماية الحيوانات الأليفة وردعا لاي اعمال متكررة مستقبلا في هذا الاطار".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout