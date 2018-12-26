في طرابلس.. ربطوا كلب على شجرة وعذبوه حتى الموت بالكهرباء!

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" انه بعد ورود شكاوى الى محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، حول مقتل كلب في منطقة ابي سمراء في طرابلس بواسطة الكهرباء بعدما تم ربطه على شجرة وتعذيبه حتى الموت. ارسل المحافظ نهرا كتابا الى النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، أمل فيه "القاء القبض على الفاعلين واتخاذ الاجراءات القضائية الصارمة بحقهم"، وارفق الكتاب بفيلم فيديو مصور.

ومما جاء في الكتاب: "رفع محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا كتابا الى النيابة العامة الاستئنافية في الشمال للايعاز والاطلاع واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المعتدين بعد الأعمال الشنيعة بحق الحيوانات الأليفة مؤخرا في منطقة أبي سمراء - طرابلس، وفي نص الكتاب:



جانب النيابة العامة للاستئنافية. بتاريخ 25/12/2018 في منطقة أبي سمراء، جرى تعذيب كلب بواسطة شريط كهرباء حتى الموت، وصاحب الكلب يدعى عبد الهادي شوخ (سوري الجنسية).



وبعد تكاثر هذه الأعمال الشنيعة بحق الحيوانات الأليفة التي تشكل ظاهرة غريبة عن مجتمعنا. للتفضل بالاطلاع واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المعتدين سندا لقانون حماية الحيوانات الأليفة وردعا لاي اعمال متكررة مستقبلا في هذا الاطار".