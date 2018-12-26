"موارنة من اجل لبنان" يزور كفرحي: للالتفاف حول رئاسة الجمهورية للخروج من الأزمة

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شارك وفد تجمّع موارنة من اجل لبنان برئاسة المحامي بول يوسف كنعان ونائبة الرئيس السا خوري والامين العام ريمون عازار، في القداس الذي رأسه راعي ابرشية البترون المارونية المطران منير خير الله في دير مار يوحنا مارون في كفرحي.

وعقب القداس، قدّم الوفد للمطران خير الله التهاني بعيد الميلاد، متمنياً ان يحمل الرجاء والخير للوطن.

وجرى البحث بالتحضيرات الجارية لقداس عيد مار يوحنا مارون الذي يدعو اليه التجمع سنوياً في الثاني من آذار ٢٠١٩.

وقد استبقى المطران الوفد الى مائدة الغداء، وكانت جولة في ارجاء الدير، وزيارة لذخائر مار يوحنا مارون، حيث صلى الوفد على نية لبنان.

وكان التجمّع عقد اجتماعاً عرض فيه الاوضاع الراهنة، متوقّفاً عند الاحتفال بالعيد في بكركي برئاسة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وبحضور فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وقد اثنى التجمّع على موقفي الرئيس عون والبطريرك الماروني، داعياً الجميع، لاسيما القيادات المسيحية للالتفاف حول الرئيس في موقف موحد للخروج من الازمة الراهنة والانطلاق لمعالجة القضايا والملفات التي يتطلّع اليها اللبنانيون.