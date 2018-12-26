الضربات الإسرائيلية شكلت خطراً على طيران مدني في بيروت!

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اعلنت وزارة الدفاع الروسية بأن الهجوم الإسرائيلي على سوريا مساء الثلثاء نفذته 5 طائرات من طراز “إف-16” من الأجواء اللبنانية، مؤكدة أن “الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ المعادية”.



ولفت ممثل وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف الى ان الضربات تزامنت مع هبوط طائرات مدنية في مطار بيروت، مضيفا ان “الأعمال الاستفزازية لسلاح الجو الإسرائيلي شكلت خطرا على طائرتين مدنيتين”. وتابع ان “هجوم طائرات سلاح الجو الإسرائيلي نفذ في لحظة هبوط طائرات مدنية لا تتبع شركات طيران روسية في مطاري بيروت ودمشق”.