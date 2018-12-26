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الجيش: لن نتهاون مع اي مخلّ بالأمن او مندسّ بين المتظاهرين

26
DECEMBER
2018
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صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

 

تجدد قيادة الجيش تأكيدها أن حرية التعبير والتظاهر السلمي وحرية وسائل الإعلام المسؤول مقدسة لديها ضمن الأطر القانونية، وأن مهمة الجيش الأساسية هي حماية المؤسسات الدستورية والممتلكات العامة والخاصة وأمن المواطنين وسلامتهم.

 

وتدعو القيادة المواطنين الذين يريدون التعبير عن رأيهم بشكل سلمي ألّا يتعرضوا لحياة الآخرين وتحركاتهم على الطرق، مشيرة إلى أن الجيش لن يتهاون مع أي مخلّ بالأمن أو مندسّ بين المتظاهرين الذين يحاولون حرف التحركات المطلبية عن مسارها الحقيقي، بهدف النيل من هيبة القوى الأمنية وإثارة أجواء الفتنة والفوضى في البلاد.

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