living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اعادة العمل بمعمل ميموزا مؤقتا، الحاج حسن:"هدف وزارة الصناعة تصحيح اوضاع المصانع والزامها بالمعايير البيئية وليس اقفالها"

26
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عقد وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن قبل ظهر اليوم مؤتمراً صحافياً تناول فيه موضوع اعادة فتح مصنع ميموزا موقتاً. وحضر المؤتمر المدير العام للوزارة داني جدعون.
وقائع المؤتمر
وبعدما وجّه الوزير الحاج حسن تهانيه إلى اللبنانيين بحلول عيد الميلاد المجيد، متمنّياً ان تحمل السنة المقبلة الخير والاستقرار للبنان، قال:" تقوم وزارة الصناعة بالكشف الدوري على المصانع عبر مهندسيها والمفتشين والفنيين وبالتعاون مع وزارات اخرى ومنها وزارات البيئة والصحة والزراعة والطاقة والمياه. وعند اكتشاف مخالفات تكون المعالجة بالتنبيه ومن ثمّ بالاقفال الموقت. ولدى وزارة الصناعة بحسب قوانينها، صلاحية التنبيه والاقفال الموقت وصلاحية اعادة فتح المصانع بحسب المعطيات والظروف. وبعد قرار الاقفال، تعمل الوزارة مع صاحب المصنع المعني لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف الضرر، فاذا تبيّن انه بعد اتخاذ كافة الاجراءات الممكنة ان الضرر غير قابل للمعالجة، عندئذ يرفع الملف بعد استشارة البلدية ومعهد البحوث الصناعية الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بالاقفال النهائي."
وشرح ان" وزارة الصناعة تعمل منذ سنوات على تصحيح اوضاع المصانع على مختلف الاراضي اللبنانية ان لجهة قوننة اوضاع المصانع غير المرخصة او لجهة فرض الشروط الفنية والقانونية حيث يقتضي الامر. وسبق لوزارة الصناعة ان اصدرت قرارات بالجملة لتسوية الاوضاع ولتنبيه المصانع لاتخاذ الاجراءات اللازمة، وبالاقفال الموقت واعادة الفتح وفق القوانين المرعية والظروف القائمة. واذا تقدم صاحب العلاقة بطلب اعادة فتح المصنع مع الالتزام بالشروط، ترسل الوزارة فريقاً يعدّ تقريراً عن الوضع وعن مدى التزام المصنع بالشروط المفروضة وعن الشروط الاضافية المطلوبة."
واوضح الوزير الحاج حسن أنه "يعاد فتح المصنع موقتاً بقرار من الوزير مع التشدد على الالتزام بالشروط."
أما بالنسبة الى ميموزا ، قال : "لقد اخذت الوزارة قراراً بالاقفال الموقت بحقه ( نسخة مرفقة ) بعدما سبّب باضرار على نهر البردوني ونهر الليطاني. فتقدّم صاحب العلاقة بطلب اعادة فتح (نسخة مرفقة )، فاتّخذت الوزارة قراراً باعادة الفتح الموقت ( نسخة مرفقة ). وتضمّن القرار:
1- وضع شروط محدّدة
2- اعطاؤه مهلة شهر فقط لتنفيذ هذه الشروط.
وأضاف:"بالنسبة الى القرار القضائي بالنسبة الى اقفال ميموزا فهو قرارمنفصل عن القرار الاداري. وان قرار وزارة الصناعة هو قرار اداري ويحتاج صاحب المصنع الى قرار من القضاء لفكّ الشمع الاحمر. ولو أخذ القضاء قراراً بفكّ الشمع الاحمر لا يستطيع صاحب المصنع فتحه من دون قرار اداري صادر عن وزارة الصناعة."
وختم: "في الخلاصة هدف وزارة الصناعة تصحيح اوضاع المصانع والزامها بالمعايير البيئية والصحية والسلامة العامة وليس اقفالها."
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout