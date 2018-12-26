وفد بيروتي ميلادي من التيار يزور أصحاب السيادة والنيافة للتهنئة بولادة المخلص

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جال وفد بيروتي من التيار الوطني الحر على عدد من المراجع الروحية للتهنئة والتبركة في عيد الميلاد المجيد.

ضم الوفد نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية النائب نقولا صحناوي والنائب العميد انطوان بانو ومنسق القضاء في التيار الوطني الحر المحامي عماد جعارة وأعضاء هيئة القضاء وعضو المجلس البلدي جو طرابلسي والمخاتير فيليب مرعي وفادي ناكوزي وطوني طعمة وعضو مجلس القضاء إدمون غصوب.

بدأت الجولة عند الساعة 4،50 بزيارة للكنيسة الانجيلية ممثلة بالنائب القسيس ادغار طرابلسي وبحضور القسوس حبيب بدر ، جوي ملوح ، فادي داغر ومنسق هيئة قضاء بيروت الثانية في التيار ناجي الخال ومسؤول البلديات في قضاء بيروت الثانية وائل علام . ومن ثم كانت زيارة لمطرانية الروم الملكيين الكاثوليك ممثلة بالمتروبوليت جورج بقعوني وبعدها زيارة لطائفة السريان الكاثوليك ممثلة بغبطة البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان .

وايضا زيارة لبطريركية الارمن الكاثوليك ممثلة بغبطة البطريرك غريغوار غبرويان وبعدها زيارة لمطرانية الموارنة ممثلة بصاحب السيادة المطران بولس مطر.

ومن ثم زيارة لمطرانية الروم الارثوذكس ممثلة بسيادة المتروبوليت الياس عودة . وبالختام زيارة لمطرانية السريان الارثوذكس ممثلة بسيادة المطران دانيال كورية.

كانت اجواء الزيارة ميلادية بأمتياز تخللها جانب من الاحاديث السياسية عن الأوضاع اللبنانية والإقليمية مع أصحاب السيادة والنيافة، حيث أمل الجميع بولادة الحكومة قبل نهاية السنة.