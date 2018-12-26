living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

في لبنان: خططا داخل السجن... وعندما خرجا هذا ما فعلاه!

26
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، أنّه "حصلت في الآونة الأخيرة، ضمن محافظة بيروت، عدة عمليات نشل من قبل عصابات مجهولة الهوية تعمد الى نشل المواطنين على الطرقات العامة وفي أوقات مختلفة (ليلا ونهارا).

 

على الأثر، وبغية الحد من هذه الظاهرة، باشرت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي استقصاءاتها وتحرياتها لكشف هوية الفاعلين وتوقيفهم. ونتيجة المتابعة الحثيثة، تمكنت من تحديد هوية نشّالَين محترفَين، وهما اللبنانيان: ا. ا. (مواليد عام ١٩٩٥)، خ. آ. (مواليد عام ١٩٩٢).

 

بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠١٨ ، وفي عملية متزامنة تمكنت قوة من الشعبة المذكورة من توقيفهما في محلة الاوزاعي، وضبطت بحوزتهما مبالغ مالية مسروقة إضافةً الى دراجة آلية عائدة للموقوف الأول.

 

بالتحقيق معهما، اعترفا انه خلال فترة توقيفهما في السجن اتفقا على القيام بعمليات سرقة ونشل، وبعد اخلاء سبيلهما -منذ حوالي الشهر- قاما بتنفيذ أكثر من /٦/ عمليات نشل على متن دراجة آلية نوع "سويت" لون احمر، في مناطق: رأس النبع، البسطة، كورنيش المزرعة، جسر سليم سلام والخندق الغميق، حيث كانا يعملان على نشل الحقائب ورمي محتوياتها في أماكن متفرقة، بعد الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تحتويها ليتقاسماها سويا.


كما اعترفا بتعاطيهما المخدرات من مادتي حشيشة الكيف والفراولة، وان الدراجة الآلية التي ضبطت بحوزة (ا. ا.) اشتراها بالأموال المسروقة. أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout