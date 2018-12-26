في لبنان: خططا داخل السجن... وعندما خرجا هذا ما فعلاه!

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أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، أنّه "حصلت في الآونة الأخيرة، ضمن محافظة بيروت، عدة عمليات نشل من قبل عصابات مجهولة الهوية تعمد الى نشل المواطنين على الطرقات العامة وفي أوقات مختلفة (ليلا ونهارا).

على الأثر، وبغية الحد من هذه الظاهرة، باشرت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي استقصاءاتها وتحرياتها لكشف هوية الفاعلين وتوقيفهم. ونتيجة المتابعة الحثيثة، تمكنت من تحديد هوية نشّالَين محترفَين، وهما اللبنانيان: ا. ا. (مواليد عام ١٩٩٥)، خ. آ. (مواليد عام ١٩٩٢).

بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠١٨ ، وفي عملية متزامنة تمكنت قوة من الشعبة المذكورة من توقيفهما في محلة الاوزاعي، وضبطت بحوزتهما مبالغ مالية مسروقة إضافةً الى دراجة آلية عائدة للموقوف الأول.

بالتحقيق معهما، اعترفا انه خلال فترة توقيفهما في السجن اتفقا على القيام بعمليات سرقة ونشل، وبعد اخلاء سبيلهما -منذ حوالي الشهر- قاما بتنفيذ أكثر من /٦/ عمليات نشل على متن دراجة آلية نوع "سويت" لون احمر، في مناطق: رأس النبع، البسطة، كورنيش المزرعة، جسر سليم سلام والخندق الغميق، حيث كانا يعملان على نشل الحقائب ورمي محتوياتها في أماكن متفرقة، بعد الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تحتويها ليتقاسماها سويا.



كما اعترفا بتعاطيهما المخدرات من مادتي حشيشة الكيف والفراولة، وان الدراجة الآلية التي ضبطت بحوزة (ا. ا.) اشتراها بالأموال المسروقة. أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء".