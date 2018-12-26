الإعتماد اللبناني يفتتح فرعًا جديدًا في ضبية

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في إطار سعيه إلى تعزيز انتشاره محلّيًّا والوصول إلى أكبر عدد من العملاء، افتتح بنك الإعتماد اللبناني فرعاً جديداً في منطقة ضبية، سنتر سركيس، مقابل كنيسة الصعود، يُضاف إلى شبكة فروعه المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانيّة.

يتميّز الفرع الجديد بتصميمه العصري وتجهيزاته التقنيّة المتطوّرة التي تتيح للعملاء إنجاز معاملاتهم المصرفيّة براحة تامّة وسهولة تواكب التطوّر التكنولوجي، فضلاً عن موقعه الاستراتيجي في منطقة حيويّة، وتوفّر مواقف السيارات لعملائه. يقدّم الفرع منتجات البنك المصرفيّة بجميع مجالاتها تحت إشراف فريق عملٍ متخصّص على مستوى عالٍ من المهنيّة لضمان خدمة مميّزة للعملاء.

يأتي افتتاح الفرع الجديد استكمالًا لاستراتيجيّة المصرف التوسّعيّة التي يطبّقها لتلبية حاجات قاعدة عملائه المتنامية، وذلك عبر تعزيز وجوده في كافّة المناطق اللبنانيّة وتوفير المنتجات والحلول المصرفيّة والماليّة المبتكرة في ظلّ بيئة عصريّة ومتطوّرة.