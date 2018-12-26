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ماذا ينتظر لبنان في اليومين المقبلَين؟

26
DECEMBER
2018
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أفاد الأب إيلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجويّةعبر حسابه على "فيسبوك" أن أقوال أجدادِنا صدقتْ: "اذا امطرت السماء يوم عيد القديسة بربارة، في الرابع من كانون الأول، فاعلموا ان الخيرات تستمرّ طيلة اربعين يوماً يتخللها فترات استراحة". وهكذا بدأ كانون 2018 الذي افاض الخير على لبنان وسوريا والأردن وفلسطين منذ بداية الشهر، وعلى ما يبدو انّه سيطوي صفحاته الأخيرة بأحوالٍ جوية باردة، غزيرة الأمطار، غزارة في التراكمات الثلجية على الجبال. ويبقى السؤال: ماذا عن خلفه؟
 
ما يبدو في الأيام الأولى من الشهر المقبل، ان حركة المنخفض الإيسلاندي والمرتفع الآزوري والشبه مداري ستكون في خدمة المنطقة بامتياز بخاصة وأن المرتفع القطبي لا يغذّي السيبيري كما حدث في العام الماضي، فرفع قيمه الى 1070hpa وضرب تركيا والعراق ووقف حاجزاً منيعاً على الخيرات القادمة نحو الشرق الأوسط. باختصار السلف يعطي وديعة مضاعفة للخلف، فكانون الثاني 2019 سيُكمل مسيرة سلفه.
 
ماذا ينتظر لبنان في اليومين المقبلَين؟ 
 
بعد ان بسط المنخفض الإيسلاندي قيمه المتدنية على شرق اوروبا والبحر الأسود، يستقطب حالياً، نحو هذه المناطق كمّاً من المنخفضات الرطبة ومعظمها يتحوّل الى عواصف ثلجية بسبب التيارات القطبية التي تغطي قسماً واسعاً من اوروبا وروسيا وسيتأثر لبنان بمنخفض عاصف غزير الأمطار اعتبارا من بعد ظهر الأربعاء ويشتد بين المساء والليل ويدخل ذروته طيلة يوم الخميس، يترافق مع رياح ناشطة وتدني حاد بدرجات الحرارة وتشكل السيول والفيضانات ساحلاً وتراكمات ثلجية اعتباراً من 1300/1400 متر وما فوق بينما تلامس 1100/1200 في الداخل والمناطق الشمالية.
 
الحرارة على الساحل: 20/18
على الجبال 1200 متر: 15/8
البقاع: 14/5
الرطوبة: 80%
الرياح: جنوبية غربية سرعتها 15 كلم في الساعة.
الضغط الجوّي: مرتفع الى 1013hpa
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