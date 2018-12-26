عناوين الصحف ليوم الأربعاء 26 كانون الأول 2018

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النهار: عون يصوّب بالاعراف لاستعادة الصلاحيات... هل "حزب الله" هو المقصود بتعطيل الولادة؟
الحياة: الطوائف المسيحية احتفلت بالميلاد... والعظات ركزت على التسامح والعمل لمصلحة الوطن
الراعي لرئيس لبنان: خنقوا فرحة العيد بحكومة عون: البعض يخلق تقاليد لم نألفها في التشكيل
الأنباء: جنبلاط يتمنى تشكيل الحكومة بعد هبوط الوحي وتفاهم بين باسيل وصفا على وقف الحملات المتبادلة
عون من بكركي: إنها معركة سياسية وأعراف جديدة بتشكيل الحكومة
الشرق الأوسط: عون يدعو إلى الصلاة لتذليل صعوبات تشكيل الحكومة
استبعاد حدوث أي خرق قبل بداية العام