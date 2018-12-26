قاسم هاشم: لا نُريد من يمثلنا في الشكل فقط من دون مضمون

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لم تكن أجواء «اللقاء التشاوري» الذي يجمع النواب السنة، حيال سلبية المشاورات الحكومية، مختلفة عن المواقف الأخرى، وهو ما أكده أحد نوابه قاسم هاشم، مشيراً في حديث إذاعي، إلى أن «اتصالات تأليف الحكومة توقّفت، وتعقّدت إلى حد ما مسألة التأليف، ثم دخلنا عطلة الأعياد».

وأضاف أنه «قد يكون من يُحاول استشراف الواقع للخروج من الأزمة بحلول معينة في وقت لاحق بعد العطلة».

وفي رد منه على ما قاله الرئيس عون حول الخروج عن الأعراف، قال إن «رئيس الجمهورية له رأيه في موضوع تأليف الحكومة وهو حامي الدستور، حتى إن الجميع يقول إن هناك خروجاً عن الأعراف والتقاليد في موضوع تأليف الحكومة».



ولفت إلى أن «السؤال هو: لماذا لم تُكتب لمبادرة الرئيس ميشال عون الحياة، والأجوبة ليست لدينا، فنحن قدمنا التسهيلات حتى بموضوع الاسم، ولكننا لا نُريد من يمثلنا في الشكل فقط من دون مضمون»، مؤكداً: «إننا نُريد ممثلاً حقيقياً يبقى على تواصل دائم مع اللقاء التشاوري».