منطاد اسرائيلي للتجسس... جنوباً

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رفع جيش الاحتلال الاسرائيلي، امس، منطاداً مجهزاً بكاميرة فيديو وأجهزة تجسس بمحاذاة الجدار العازل في منطقة العبارة مقابل بلدة كفركلا الحدودية". واستقدم الجيش الاسرائيلي عدداً من جبالات الباطون الى الحدود اللبنانية - الإسرائيلية المقابلة للبلدة المذكورة.



وفي الجانب اللبناني افادت المعلومات الواردة من المنطقة عن تسيير دورية مشتركة ونقاط مراقبة للجيش اللبناني وقوات "يونيفيل" لمواكبة الوضع".

وكانت قوة اسرائيلية مدعومة بسيارتي جيب هامر، مشطت الطريق العسكري المحاذي للسياج الحدودي إنطلاقاً من تلال الوزاني حتى وادي العسل مروراً بالغجر والعباسية، وتفقد عناصر الدورية أجهزة المراقبة المثبتة على السياج . كما سجل دوريات مماثلة عند تخوم مزارع شبعا المحتلة.