طائرات معادية تنفذ غارات وهمية في أجواء الجنوب

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في النبطية سامر وهبي، ان مقاتلات حربية اسرائيلية، تنفذ منذ العاشرة إلا عشر دقائق من مساء اليوم، غارات وهمية وعلى علو منخفض في اجواء النبطية واقليم التفاح".

وأفاد مندوب "الوطنية" في صور جمال خليل، ان الطائرات المعادية تلقي بالونات حرارية أثناء تحليقها في سماء صور ومنطقتها.

ومن منطقة الزهراني، أفاد مندوبنا خضر أخضر، ان طائرات العدو خرقت أجواء المنطقة من البحر، وعبرت على أكثر من دفعة باتجاه النبطية واقليم التفاح.

كذلك أفادت مندوبتا الوكالة في صيدا حنان نداف وإيمان سلامة، ان الطائرات المعادية حلقت على علو منخفض في أجواء منطقة صيدا، مع إطلاق بالونات حرارية.