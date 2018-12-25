احتفال ميلادي في ثكنة الجيش في جزين

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في لفتة نحو أبناء المؤسسة العسكرية، اقام النائب السابق أمل ابو زيد نشاطاً ميلادياً لأطفال الجيش اللبناني في ثكنة روجيه حرفوش في قضاء جزين بحضور قائد منطقة الجنوب العسكرية العميد جميل السيقلي وعدد من الضباط والفاعليات

وخلال الاحتفال قال أبو زيد " بما أن ولادة الطفل يسوع هي مناسبة للمحبة والسلام والاخوة قررنا الاحتفال هذه السنة مع ابناء المؤسسة العسكرية في منطقة جزين وتحديداً في ثكنة روجيه حرفوش التي افتتحها اخيراً قائد الجيش العماد جوزف عون بهدف زرع الفرح في قلوب هؤلاء الاطفال ورسم الضحكة على وجوههم.".واضاف " إن العسكريين الذين هم اهالي هؤلاء الاولاد يسهرون ليلاً نهاراً حتى نعيش بأمان وإطمئنان وسلام في زمن الاعياد وفي الايام العادية، ولذلك نتوجّه اليهم بالتحية ونرجو من الرب أن يحميهم ويمنحهم القوة على أمل أن نعيّد في السنة المقبلة ووطننا في أفضل حال".