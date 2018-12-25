زياد الرحباني و هشام حداد ؟ هذا ما يتم تحضيره !

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يستضيف هشام حداد، زياد الرحباني في حلقة استثنائية جدًا من برنامج “لهون وبس” على شاشة الـ”ال بي سي” يوم الخميس المقبل.

وأعربحداد عن سعادته باستضافة زياد الرحباني وأشار إلى أن هذه الحلقة ستكون بمثابة محطّة مهمّة جدًا في مسيرته المهنية فكتب عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي: “حياتي بتتغير لما رح صير اول كوميدي بيعطيه شرف الاستضافة…سياسة ، ثورة، يسار، يمين، حرب، سلام، فن، مسرح، عاصي، فيروز و لبنان… حوار و بيانو و عزف و غنا…ضحك كتير و جد كتير… سيداتي سادتي زياد بلهون و بس بحلقة من العمر… و يمكن أكتر”.