الصراف شدد على أهمية المحبة والتواضع والفرح والأمل بالحياة

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أمل وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال يعقوب الصراف أن "يحمل عيد ميلاد سيدنا المسيح، الذي جاء ليخلص العالم، الخير والبركة والازدهار والاستقرار للبنان واللبنانيين".



وشدد خلال استقباله لمهنئين بعيد الميلاد في دارته في بلدة كرم عصفور في عكار، على "أهمية المحبة والتواضع والفرح والأمل بالحياة". وقال: "لا بد لنا من أن ننوه بالتضحيات والجهود التي يقوم بها جنود الجيش في الداخل وعلى الحدود، للمحافظة على الأمن والأمان خلال فترة الأعياد وكل يوم".



أضاف: "يوم الميلاد، هو يوم ولادة المخلص، وبزوغ عهد جديد نواته المحبة، وعلينا كلبنانيين أن ننظر بعيون ملؤها الامل الى المستقبل والثقة بفخامة الرئيس الجنرال ميشال عون وبرؤيته للمستقبل الذي سيكون مزدهرا بإرادتكم وإرادة المحبين والحريصين على الوطن ووحدته ونهضته".



وختم: "فرح الميلاد في قلوبنا، رجاء لقيامة لبنان قوي، لبنان حلم سيتحقق بجهودنا وجهودكم".