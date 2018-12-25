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الأشغال الشاقة بحق جوزف لمحاولته ترويج السيلفيا في سجن رومية

25
DECEMBER
2018
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أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، حكماً قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات بحق العنصر السابق في قوى الأمن الداخلي جوزيف. ج، وتجريده من حقوقه المدنية وتغريمه مبلغ 10 ملايين ليرة، بعدما أدانته بجرم التماس رشوة خلال عمله في سجن رومية المركزي، والقيام بأعمال منافية للوظيفة، ومحاولته ترويج مادة "السيلفيا" المخدرة داخل السجن، ومخالفة التعليمات العسكرية والأنظمة الإدارية.

وقضى الحكم أيضا بعقوبة الأشغال الشاقة مدة 10 سنوات بحق الموقوفين طلال. ف ومحمد. ر وتجريدهما من حقوقهما المدنية وتغريم كل منهما مبلغ 5 ملايين ليرة، بجرم الاتجار بالمواد المخدرة داخل السجن، ومخالفة الأنظمة الإدارية والتعليمات، والسجن سنة واحدة وغرامة مليون ليرة لكل من حسين. ع، مصطفى. ص، سعيد. ر، و3 أشهر لكل من حسن. ع، محمد.ز، و15 يوما بحق أيمن. ح، محمد. ع، علي. د وعلي. ز، وغرامة 100 ألف ليرة لكل منهم، بعد إدانتهم بتعاطي المخدرات والتدخل بجرم الرشوة، فيما قضت المحكمة بانزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة للمتهم الفار من العدالة علي. ز الملقب ب"أبو سلة"، وتغريمه مبلغ 100 مليون ليرة وتنفيذ مذكرة القاء القبض الصادرة بحقه

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