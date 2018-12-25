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أرسلان: أعايد اللبنانيين بهذا العيد المجيد وأترحّم على روح الشهيدين علاء أبي فرج ومحمد أبو دياب

25
DECEMBER
2018
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صدر عن رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان، الليان الآتي: "اهنئ اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً وأعابدهم بمناسبةالأعياد المجيدة وأعتذر عن تقبّل التهاني والمهنئين بالأعياد هذا العام نظراً للظروف المؤلمة التي يمرّ بها البلد بشكل عام من صعوبات معيشيةواقتصادية ومالية تطال المواطن البريء الذي وفي كلّ عيد يأتي يتمنى الأحسن، لكن مع الأسف نجعله يترحم على ما سبق، وبشكل خاص ما تمربه طائفتنا العزيزة الكريمة من تجارة بالدم باستشهاد الشهيدين علاء أبو فرج ومحمد أبو دياب اللذين سقطا نتيجة التحريض وانتهاك الحرماتوالهيمنة والتسلط وهدر الحقوق وتشريد عائلات بريئة بأسرها واتهامها زوراً وبهتانا".

وأضاف: "كأننا نحن كمسؤولين براء من كل ما حصل ويحصل ويتم التشفي من أهالي وعائلات لا يتحملون أدنى مسؤولية بما حصل فقط من أجلحماية المحرضين والمفتنين والكاذبين والدجالين معشر السوء الذين لا يؤمنون بشىء اسمه احترام الحرمات وعدم استغلال المواطنين من أجلالحفاظ على مكاسبهم الشخصية بشتى أنواعه على حساب الناس وهدر حقوقها".

وختم أرسلان: "لذلك، وتضامناً مع عائلتي الشهيدين وعائلات الأبرياء أعتذر عن استقبال المهنئين في خلدة والشويفات، وأقول لهم من حاصبيا..كما كان يقول المغفور 

له الأمير مجيد أرسلان من لا يشعر مع آلام الناس لا يمكن أن يكون من الناس".

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