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ترامب لأردوغان: "سوريا كلها لك.. لقد انتهينا"

25
DECEMBER
2018
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نشرت شبكة CNN الأمريكية يوم الاثنين، مقتطفات من مكالمة هاتفية دارت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، حيث قال ترامب: "سوريا كلها لك.. لقد انتهينا".

وقال الرئيس الأمريكي لنظيره التركي خلال مناقشة انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، إن الولايات المتحدة أنجزت مهمتها في سوريا.

ووفقا لمسؤول كبير في الإدارة الأمريكية اطلع على تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيسين، كان أردوغان يشرح كل المشاكل الناجمة عن الوجود الأمريكي في العراق وسوريا، ويثير غضب ترامب.

وأكد ترامب أن القوات الأمريكية سوف تغادر الأراضي السورية، موضحا أن تركيا ستتولى مهمة القضاء على ما تبقى من تنظيم "داعش" هناك.

ونشر الرئيس الأمريكي تغريدة على موقع "تويتر" قال فيها "إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغه بأنه سيقضي على ما تبقى من داعش في سوريا".

وأضاف ترامب أن أردوغان "هو الرجل الذي يستطيع فعل ذلك بالإضافة إلى أن تركيا مجاورة لسوريا.. وتابع بالقول إن القوات الأمريكية سوف تعود للوطن".

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي ذكر في وقت سابق أنه أجرى اتصالا هاتفيا "طويلا ومثمرا" مع أردوغان لمناقشة قضية "داعش" وانسحاب القوات الأمريكية من المنطقة، وأضاف أنهما ناقشا أيضا توسيع التعاون التجاري بين الولايات المتحدة وتركيا بشكل كبير.

وكان ترامب أعلن الأسبوع الماضي، أن قوات بلاده ستبدأ الانسحاب من الأراضي السورية، دون تحديد جدول زمني، وأفاد حينها بأن القرار يأتي بعد أن تم القضاء على تنظيم "داعش" في سوريا بشكل كبير.

روسيا اليوم
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