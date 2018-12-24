عازار: قدمنا حلولاً كثيرة.. فليجدوا الحلّ

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نفى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب روجيه عازار، في حديث إذاعي، "أن يكون التيار الوطني الحر أو وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وراء تعطيل تشكيل الحكومة"، متطرقا الى "الإتفاق الحاصل بين التيار واللقاء التشاوري بتوزير جواد عدرا كحل للأزمة".

وعن السبب وراء التغيير في الإتفاق، خصوصا أن المبادرة هدفت الى إرضاء كل الأطراف ضمن اتفاقية مسبقة، قال: "التيار الوطني الحر قدم الكثير، خصوصا وأنه يحق له أن يتمثل بعدد وزراء أكبر وفقا لنتائج الإنتخابات النيابية، لكننا وافقنا بهدف تشكيل الحكومة، فليسمحوا لنا ويجدوا الحل لأننا قدمنا حلولا كثيرة".



وعن اتهامات البعض بأن "حزب الله" هو من يعرقل، قال عازار: "لا أريد أن أتهم أحدا، إلا أن المؤكد أن هناك فريقا يريد التعطيل، لكن لا يمكن أن يكون العهد هو من يعرقل نفسه، وكلنا على علم ويقين بالملفات التي وضعها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمحاربة الفساد والانماء والإقتصاد، لكن يبدو ان بعض المسؤولين لا يريد الدولة".



وعن علاقة "التيار الوطني الحر" ب"حزب الله"، أكد عازار أنها "متينة وأكثر"، وقال: "لا أحد يتخلى عنا".