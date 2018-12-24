بالصور - ريسيتال ميلادي بدعوة من النائب جورج عطاالله‎

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بدعوة من النائب جورج عطاالله، أحيت جوقة البلمند للغناء الشرقي بقيادة السيدة جينا متى ريسيتالاً ميلادياً في قاعة كاتدرائية القيامة في كفرعقا، بحضور كاهن الرعية الايكونوموس اميليانوس يوسف، رئيس بلدية كفرعقا المحامي الياس ساسين، نائب رئيس البلدية أميل جريج، مختار كفرعقا حنا جمهور، العميد الركن المتقاعد نسيم اندراوس، وحشد غفير من أبناء البلدة.

وبعد كلمة ترحيبية من كاهن الرعية تمنى فيها للجميع أن يمضوا أعيادا مليئة بالخير والمحبة، قدمت جوقة البلمند باقة من أجمل التراتيل والاغاني والاناشيد الميلادية يرافقهم الاستاذ متى متى.

وبعد الامسية شكر النائب عطاالله الجوقة لتلبيتها الدعوة وإضفاء الاجواء الميلادية على الحاضرين وقدم لها درعا تذكارية في المناسبة، وأمل ان يكون ميلاد يسوع المسيح دافعا لولادة جديدة للبنان ملؤها الخير والبركة والسلام.

وفي الختام شكر عطاالله جميع الحاضرين ودعاهم للمشاركة في البوفيه.