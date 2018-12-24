منخفض عاصف وثلوج على 1100 في عيد الميلاد!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان حالة عدم الاستقرار في لبنان بدأت وسوف تتساقط أمطار متوسطة الغزارة على الساحل الوسط والشمالي والجبال الغربية والجنوب (بشكل متفرق) وتتراجع اعتباراً من مساء اليوم فيتحوّل الطقس الى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بسبب سيطرة شبه المداري على المنطقة والذي يطلق رياحاً جنوبية دافئة نسبياً من شرق مصر و سيناء نحو فلسطين بين ظهر الإثنين ومساء الثلاثاء.

بالمقابل، سيطر المنخفض الإيسلاندي على شرق اوروبا وغرب روسيا وستتمدّد قيمه المتدنية نحو الشرق الأوسط مساء الثلاثاء، فيشقّ طريقاً للمنخفضات الأوروبية والنزولات القطبية، فتصبّ خيراتها جنوب تركيا وفوق غرب سوريا وبخاصة لبنان الذي سيدخل في قلب المنخفض العاصف والمثلج، اعتباراً من مساء الأربعاء ولغاية قبل ظهر الجمعة، مدعوماً برطوبة التيار النفاث القادم من شمال شرق اوروبا فيشحن السحب الركامية بكمّ هائل من الرطوبة المنتظر ان تضرب رقماً قياساً وتصل الى 100% يوم الخميس ما يؤدي الى هطولات طوفانية ساحلاً وتساقط للثلوج على 1300/1400 متر، وتراكمات ثلجية غزيرة فوق ال 1500 /1600 متر، وتلامس الثلوج بشكل خفيف 1100/1200 متر.

الحرارة على الساحل: 22/17

على الجبال 1200 متر: 15/8

البقاع : 14/5

الرطوبة: 80%

الرياح: جنوبية غربية سرعتها 15 كلم في الساعة.

الضغط الجوّي: مرتفع الى 1015hpa