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عناوين الصحف ليوم الاثنين 24 كانون الأول 2018

24
DECEMBER
2018
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الأخبار
الأزمة تخرج إلى الشارع
وقائع حمل كاذب
«الفراولة «أبو الفقير»: الإدمان بـ 500 ليرة!
‫«غرفة المقاومة»: مسيرات الجمعة المقبلة حاسمة

البناء
ترامب لانسحاب منسّق وتدريجي خلال مئة يوم... ونتنياهو منزعج وأردوغان يرحّب
اللواء علي المملوك في القاهرة... وملفات المنطقة والوضع العربي على الطاولة
فوضى سياسية وإعلامية تواكب العقد الحكومية والتظاهرات... وحزب الله يوضح

الجمهورية
الحكومة الى ما قبل الصفر

ما ذنب الاعلاميين؟
يسوع معتصم في المذوَد
دعوا الملوك والسلاطين يخافون!

اللواء
جمهورية «تذاكي الأقوياء»: غضب في الشارع.. وحكومة عصية على التأليف!
الحريري يلوذ بالصمت «احتجاجاً».. وتصدُّع تحالف 8 آذار مع تيّار باسيل
ماكرون ينتقد واشنطن.. ومملوك يجري «مباحثات أمنية» في مصر
رئيس فريق مراقبي الأمم المتحدة في الحديدة في بداية مهمة شاقة

الديار
إدارة ترامب تهتز من جذورها ورابع استقالة اساسية عليا آخرها وزير الدفاع ماتيس
تعثر تشكيل الثنائية السنية لرفض الرئيس المكلف ذلك؟
بدء نزول الشعب الى الشارع والمتظاهرون غير مُرتبطين سياسياً

المستقبل
عون "غاضب" والحريري "صامت"
تسونامي يضرب إندونيسيا: 222 قتيلا و843 جريحا
ترامب - أردوغان: تعزيز التنسيق في سوريا

L'Orient-Le Jour
Gouvernement : Bassil en élément-surprise de blocage

The Daily Star
Street protests overshadow Cabinet impasse

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