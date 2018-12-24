أسرار الصحف ليوم الاثنين 24 كانون الأول 2018

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البناء

قالت مصادر أمنية روسية إنّ ظاهرة السترات الصفراء التي لا يمكن إنكار أصلها الاجتماعي وثقافتها اليسارية تشكل بيئة مناسبة لتغطية المرحلة الرمادية سياسياً في كثير من دول العالم داخل أوروبا وخارجها وربما تشكل الموضة البديلة للربيع العربي لسنوات قادمة، وتساءلت عن البلد الذي ستستقرّ فيه الظاهرة لتكشف الخيط الفاصل بين العفوية والإستخدام المبرمج، وقالت ربما يكون الرهان الأميركي هذه المرة على تسلل الظاهرة إلى إيران كما كان الربيع العربي موجهاً في النهاية نحو سورية.

الجمهورية

عادت شخصية ذات دور ملتبس في المرحلة الماضية للمشاركة في لقاءات سياسية بعيداً من الأضواء ولكن من دون أن يُسند لها أي دور.

يدفع عدد من أعضاء أحد التكتلات باتجاه عدم تسمية أي شخصية للحكومة غير الأسماء الثلاثة المتبقية قبل انفراطه.

لوحظ أن عدداً من الوزراء الحاليين ونوابا لم يغيّروا في جداول سفرهم في عطلة نهاية العام رغم الوضع الحكومي المتقلب بين التأليف والتعثر.

اللواء



يعتبر قطب سياسي مخضرم أن العقبات التي برزت فجأة بعد تسمية جواد عدرا ممثلاً عن اللقاء التشاوري تؤكد وجود مخطط لتعطيل الولادة الحكومية على خلفية أجندة خارجية تربط بين ما يجري في العراق واليمن، امتداداً إلى لبنان!



تلقى لبنان إشارات مشجعة من دول خليجية تُبدي استعدادها لفتح صفحة جديدة في العلاقات، بعد تشكيل الحكومة، وتعهدها الحفاظ على سلامة العلاقات الأخوية بعيداً عن الحملات والافتراءات السياسية التي كان يشنها «حزب الله» ضدها!

المستقبل

يقال إن جدول أعمال القمّة العربية الاقتصادية قد جرى إنجازه وهو يتضمّن بنوداً ذات صلة بالنزوح والهجرة والإرهاب وانعكاسات المشكلات السياسية في العالم العربي على الأوضاع الاقتصادية.