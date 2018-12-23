إبن نائب في "حزب الله": من الإجحاف القول إن كل أبناء النواب مرفهون!

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غرد محمد مهدي عمار، نجل عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار، تعليقاً على التظاهرات المطلبية، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "انا كإبن نائب في حزب الله قد اكون اكثر من يشعر بألم وصراخ هؤلاء الواقعين تحت سطوة الفساد. فمنذ اكثر من عام ونصف احاول التقديم على وظائف ولا اوفق فقط بسبب انتمائي والعقوبات المفروضة. لذلك من الاجحاف القول انّ كل ابناء النواب مرفهون وعامة الشعب يموت الجوع". وأرفق التغريدة بهاشتاغ #كلنا_موجوعين.

وقد لاقت التغريدة تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشاراً واسعاً في صفوف الناشطين.