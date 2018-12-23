Telethon Stouh Beirut 2018 عبر شاشة الotv لجمع تبرعات لاربعة عشر حالة انسانية

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للسنة السادسة على التوالي يقوم Telethon Stouh Beirut 2018 مع الاعلامية داليا داغر بجمع مساعدات لأكثر من 14 حالة تتوزع بين الفقر المقذع وأطفال لديهم حالات مرضية ملحّة وبحاجة للعلاج.

ولان فلس الارملة يساهم في اعادة البسمة الى وجوه تعبت من الحزن، يدعو فريق عمل التيليتون، وعلى رأسه الاعلامية داليا داغر، كل اللبنانيين الى التبرع والمساعدة كما كل عام لجمع المبلغ المطلوب والذي يقارب ال 450000 $.

ولهذه الغاية يضع امامكم خيارات عدة يمكنكم التبرع عبرها:

- التواصل والمشاركة عبر الاتصال على الأرقام التي ستظهر على الشاشة خلال الحلقة مباشرة على الهواء اليوم الأحد 23/12/2018 مع داليا داغر عبر شاشة ال-OTV إبتداءً من الساعة السابعة إلا ربعًا

- ارسال check بإسم جمعية "ع سطوح بيروت"

- تحويل المساعدات عبر رقم الحساب أدناه:

‏CREDITBANK:

‏LBP: IBAN LB86 0103 0012 1002 8590 2712 2001

‏USD: IBAN LB85 0103 0012 1012 8590 2712 2004

‏Swift code: CBCBLBBE

‏Beneficiary: 3a Stouh Beirut

أو

BLOM BANK

LBP IBAN LB56 0014 0000 3201 3042 3016 2619

USD IBAN LB91 0014 0000 3202 3042 3016 2618

swift: BLOMLBBX

Beneficiary: 3a Stouh Beirut

- عبر خدمة OMT INTRA لتحويل الأموال داخل لبنان اسم المستلم STOUH BEIRUT

- الدخول على الموقع الخاص بنا للتبرّع online

www.stouhbeirut.org

- التبرع ب 1$ عبر ارسال رسالة نصية فارغة على ال 1121.

- التبرع ب 1$ من خلال الدخول الى حساب ألفا عبر تويتر وضغط ريتويت retweet للتغريدة التالية:

#كرمالكلنانعيّد ساهم بحملة التبرعات للقضايا الانسانيةالمطروحة بـ telethon #سطوح_بيروت مع @DaliaDagher على @OTVLebanon



- الاتصال بمكتب سطوح بيروت على الرقم: 0096170388389