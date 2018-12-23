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مفروشات منزلية بأسعار زهيدة... هكذا احتال على زبائنه!

23
DECEMBER
2018
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة أنه "توافرت معلومات لفصيلة المريجة في وحدة الدرك الاقليمي عن قيام شخص بإنشاء حساب على موقع "فيسبوك" يعرض من خلاله مفروشات منزلية بأسعار زهيدة بإسم شركتين وهميتين، حيث يتواصل الزبائن معه عبر "الماسنجر" او رقم هاتفه، ويقصدهم بعد ذلك في منازلهم على جميع الأراضي اللبنانية، ويستلم منهم دفعات مالية ثمن المفروشات، ويتوارى عن الأنظار، ويعمد الى تغيير رقم هاتفه.
 
نتيجة المتابعة الحثيثة، استطاعت الفصيلة المذكورة من تحديد هويته، ويدعى: ض. ز. (مواليد عام ١٩٨٩، سوري).
 
بتاريخ ٢١/١٢/٢٠١٨ ، تمكنت هذه الفصيلة من توقيفه في محلة عرمون، وضبط بحوزته دفاتر لفواتير وهمية بأسماء الزبائن مع أرقام هواتفهم.
 
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه، وبأنه استولى بطريقة احتيالية على مبالغ مالية طائلة من ضحاياه.
 
تم التعرف إليه من قبل العديد من الأشخاص الذين وقعوا ضحية أعماله واتخذوا بحقه صفة الإدعاء الشخصي بجرم احتيال واستيلاء على أموال".
 
لذلك وبناءً لإشارة القضاء المختص، عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى مركز فصيلة المريجة قرب البلدية، أو الاتصال على الرقم: ٠١/٤٧٠٣٦٥ تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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