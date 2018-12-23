بالصور نشاط ميلادي لهيئة قضاء جبيل

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لمناسبة الأعياد نظمت هيئة قضاء جبيل في التيار الوطني الحر حفلا ميلاديا على مسرح البطريرك الحويك في مدرسة راهبات العائلة المقدسة مار يوسف جبيل؛ جرى خلاله عرض لمسرحية happy birthday lolita الهادفة للتوعية حول أهمية العناية بالبيئة.

حضر الاحتفال الميلادي النائب سيمون ابي رميا؛

مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان حبران؛

مدير عام المكتبة الوطنية د. حسان العكرة؛

قائمقام جبيل ناتالي مرعي؛

المرشح النيابي السابق ربيع عواد؛

مقرر لجنة المناطق طوني ابي يونس؛

عضو المجلس التحكيمي د. ادونيس العكرة؛

مساعد مقرر مجالس الاقضية فادي قرداحي؛

أعضاء مجلس قضاء جبيل بالتيار :بسام غانم ومروان ملحمة ؛

الاستاذ جان خوري

د. ناجي حايك.

وكانت كلمة ترحيبية لمنسق هيئة قضاء جبيل اديب جبران اشار فيها الى اهمية تنشئة الاطفال على المبادئ والقيم الصحيحة لانهم هم أمل المستقبل. كما جرى في نهاية الاحتفال توزيع هدايا على الأطفال المشاركين.