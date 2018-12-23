غصن يحتفل بعيد الميلاد خلف القضبان!

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طوكيو (رويترز) - مددت محكمة يابانية يوم الأحد حبس كارلوس غصن الرئيس المقال لشركة نيسان موتور لمدة عشرة أيام إذ يواجه اتهامات جديدة تتمثل في التسبب في تكبد نيسان 16.6 مليون دولار من خسائر الاستثمار الشخصي.

ويعني قرار محكمة طوكيو الجزئية أن غصن سيبقى في السجن الرئيسي بالعاصمة اليابانية الذي يحتجز فيه منذ اعتقاله الشهر الماضي بسبب اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.

وقال ممثلون للادعاء إن قرارا بتجديد حبس غصن صدر يوم الجمعة بناء على اشتباه في أنه حول في أكتوبر تشرين الأول 2008، صفقات شخصية إلى شركة تصنيع السيارات مما جعلها مسؤولة عن خسائر متعلقة بفروق أسعار تصل قيمتها إلى 1.85 مليار ين (16.6 مليون دولار).