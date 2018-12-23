نقولا تويني: نهنئ الأستاذ غسان أنطون على طريقة عمله على الحاسوب ونحثه على تقديم التقدم بطلب براءة اختراع صناعية

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نود تهنئة استاذ الرياضيات غسان أنطون بعد تأهله في النهائيات لتصفيات جائزة أفضل معلم في العالم التي تنظمها مؤسسة "فاركي" العالمية، ونهنّئ اللبنانيين ونذكر بأن لبنان هو الخامس في تعليم الرياضيات والعلوم في العالم ويتمتع بمقومات علمية متقدمة جداً في شتى المواد العلمية ويمكن لهذه التراكمية العلمية لدى اللبنانيين أن تساهم في قفزة نوعية في عالم الإنتاج المعرفي والابتكاري الذي لا يتطلب رأسمالاً كبيراً بل تراكمية معرفية.

ونحث الاستاذ غسان أنطون على التقدم بطلب براءة اختراع صناعية لطريقة عمله على الحاسوب لدى وزارتي التربية والتعليم العالي والصناعة وتسجيلها دولياً من أجل حماية هذا الاختراع المعرفي، إذ عمل على تبسيط طريقة تعليم مواد الجبر والهندسة الفضائية والاحصائيات، ونشجع على تطوير كل طرق التعليم في هذا المجال المهم.