بالصور نشاط ميلادي لهيئة الأشرفية في التيار

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نظمت هيئة الاشرفية في مركز هيئة قضاء بيروت الاولى احتفال ميلادي تحت عنوان "Christmas Joy “وحضر الحفل نائب رئيس التيار للشؤون السياسية النائب نقولا صحناوي والنائب العميد أنطوان بانو والمسؤولين الحزبيين ومنسق الصيفي المختار فيليب مرعي.

رحب مسؤول الاعلام سهيل الحجار بالجمع ومن ثم كانت الكلمة لمنسق قضاء بيروت الاولى في التيار الوطني الحر المحامي عماد جعارة و منسق هيئة الاشرفية روجيه معماري الذي رحب بالجميع وبالاخص الأولاد واهاليهم الذين شاركوا الأولاد فرحة العيد .

تخلل الحفل عرض "للساحر وفرقته الترفيهية" الذين اضافوا الفرحة والبهجة للأولاد . وفي الختام وزع بابانويل هدايا الميلاد على جميع الاطفال الذين فاق عددهم المئة.

وهنا قدم منسق الأشرفية روجيه معماري الشكر لجميع من ساهم ماديا ومعنويا بانجاح النشاط الميلادي من نواب المنطقة وفعالياتها وتوجه بشكر خاص لهيئة شؤون المرأة على الجهد الذي بذل وبخلال مدة بسيطة استطاعت الهيئة المساهمة بانجاح الحفل .