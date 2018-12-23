تجمع اهل المحبة أقام الحفل السنوي لأطفال الضبية-ذوق الخراب-حارة البلانة وعوكر

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لأن فرحة الميلاد لا تكتمل الا مع الاطفال، اقام تجمع اهل المحبة الحفل السنوي لأطفال الضبية-ذوق الخراب-حارة البلانة وعوكر تحت عنوان White Christmas في Event Hills.

وبمشاركة اكثر من ٧٠٠ طفلاً، عمت اجواء الفرح في المكان، فتمكنت شخصيات mini studio التي استقبلت الاطفال من رسم الضحكة على وجوه الاطفال. وبعد مشاركتهم الالعاب المنوعة، قدمت مجموعة mini studio عرضها المسرحي الميلادي الذي امتع الاطفال وسط تفاعل متواصل مع العرض.

وكانت رئيسة تجمع اهل المحبة الانسة كورين الاشقر رحبت بالحضور متمنية لهم اعياداً مجيدة.