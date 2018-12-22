قيادة الجيش نعت العميد الركن المتقاعد ألبر منير

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نعت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد ألبر منير، الذي توفي بتاريخ 22/12/2018، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 1/1/1928 ـ زحلة.

- تطوع في الجيش بتاريخ 1/11/1949، ثم تدرج في الترقية حتى رتبة عميد ركن اعتبارا من 1/1/1978.

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل.

- متأهل وله خمسة أولاد.

ينقل الجثمان بتاريخ 23/12/2018 الساعة 9.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار الياس - الطوق - حارة الراسية - زحلة، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 15.00، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة 19.00، وبتاريخ 24/12/2018 اعتبارا من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه. وبتاريخ 27/12/2018 اعتبارا من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار الياس - أنطلياس.