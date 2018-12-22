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وفد نيابي فرنسي يزور جبيل. ابي رميا: نعمل على تفعيل العلاقة بين لبنان وفرنسا وستبقى جبيل ملتقى الحضارات وبوابة لبنان

22
DECEMBER
2018
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اولم عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا على شرف رئيس كتلة الوسط في مجلس النواب الفرنسي النائب "جان كريستوف لا غارد" الذي يزور لبنان على رأس وفد نيابي من كتلته. وقد حضر اللقاء كل من النائب نعمة افرام وممثل فخامة رئيس الجمهورية لدى الدول الفرانكفونية الدكتور جرجورة حردان، ومنسق هيئة التيار الوطني الحر في قضاء جبيل اديب جبران.


وكان للنائب ابي رميا كلمة اكد فيها: "ان العلاقة بين لبنان وفرنسا تاريخية ومتجذرة وهو يسعى بصفته رئيس لجنة الصداقة اللبنانية الفرنسية الى تفعيل العلاقة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية."


وتابع ابي رميا: "اسعى بالشراكة مع زميلي في مجلس النواب الفرنسي رئيس لجنة الصداقة اللبنانية الفرنسية "لويك كريفران" الى خلق منتدى اقتصادي خاص بلبنان وفرنسا والى تفعيل العلاقة بين مجلسي النواب اللبناني والفرنسي من اجل تفعيل اطر العلاقة بين الدولتين"، مشددا على ان جبيل كما انها تاريخيا ملتقى الحضارات، تشكل اليوم بوابة لبنان تجاه فرنسا والغرب.


بدوره اكد "لاغارد"على انه وصل الى لبنان بقلق كبير انما سيغادره قريبا بصورة اقل سوادا بعد ان لمس لدى اللبنانين حرصهم على تخطي الصعوبات السياسية التي تعتري البلاد، مشددا على ان الفرنسيين عندما يقفون الى جانب لبنان ويدافعون عنه انما يدافعون بالدرجة الاولى عن الجمهورية الفرنسية.


وفي الختام تم تبادل الدروع التذكارية.

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