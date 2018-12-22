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أنهى "اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين" اجتماعا مطولا عقده في منزل النائب عبد الرحيم مراد، امتد منذ ظهر اليوم لغاية الساعة الرابعة والنصف، في حضور أعضائه الستة: مراد، فيصل كرامي، الوليد سكرية، قاسم هاشم، جهاد الصمد وعدنان طرابلسي.

وأصدر اللقاء بيانا تلاه الصمد جاء فيه:

"يعلن "اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين" انه وبعد التعامل مع مبادرة رئيس الجمهورية بكل انفتاح وايجابية،

وبعد التعامل مع الآلية التي وضعها اللواء عباس ابراهيم لتنفيذ هذه المبادرة أيضا بكل انفتاح وايجابية،

وبعد ظهور قطب مخفية أصبحت اليوم علنية، فإن اللقاء ذهب في الانفتاح والايجابية حتى النهاية، وبادر إلى الاتصال بالسيد جواد عدرة طالبا منه ان يكون ممثلا "للقاء التشاوري" حصرا في حال جرى توزيره، ولكن السيد عدرة طلب مهلة ومهلتين وعدة مهل،

وبما ان الخطوة أتت من جواد عدرة انه لا يعتبر نفسه ممثلا حصريا للقاء التشاوري فإن منطق الأمور يقودنا إلى اعلان سحب تسمية جواد عدرة".

وبعد تلاوته البيان، رفض الصمد الرد على أسئلة الصحافيين مكتفيا بالقول: "هذا بيان اللقاء التشاوري واضح، اجتماعاتنا مفتوحة ان شاء الله".