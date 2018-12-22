بخصوص الحقائب الوزارية .. هذا ما دار بين الحريري وجعجع !

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تتمسّك “القوات اللبنانية” بحصّتها الوزاريّة، عدداً وحقائب، فهذه الحصة غير قابلة للمس بها لا من قريب ولا من بعيد، وتأمل في ان تتشكّل الحكومة قريبا لتكون عيديّة ميلاديّة.

وتؤكّد مصادر”القوات” ان “كل ما حُكي عن اعتراض على توزير السيدة مي الشدياق هو بعيد عن الواقع ولا يمت الى الحقيقة بصلة، فهذا الموضوع لم يطرح اساسا، وإن طُرح فهو غير قابل للبحث، واساسا كل ما قيل ويقال هو خارج عن الواقع، والتواصل بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس “القوات” سمير جعجع قائم ومستمر والنقطة الوحيدة التي اثارها الحريري مع جعجع هي حول ما اذا كانت القوّات يمكن أن تقبل بحقيبة الاعلام بدل حقيبة الثقافة لكن جعجع تمسّك بالحقائب المخصصة للقوّات فما كان من الحريري إلّا أن شكر له وقوفه إلى جانبه طيلة مرحلة التأليف وتجاوبه وتضحيات “القوات” .

وأملت المصادر في تجاوز تعقيدات التأليف سريعا فتكون الحكومة هديّة ميلاديّة وننطلق في العام الجديد بحكومة جديدة وواعدة تحمل مشاريع اصلاحية حقيقية لانقاذ لبنان وحمله الى شاطىء الامان.

وأسفت “القوات” لما وصل عليه الوضع اليوم، فما إن يأمل اللبنانيون بولادة الحكومة حتى تعود الامور الى نقطة الصفر مجددا. فالبلاد بحاجة الى صدمة ايجابية من خلال ولادة حكومة تكون قادرة فعلا على الانجاز وإحداث تغييرات بنيوية داخل المشهد الاقتصادي لكن للاسف الشعب يتلقى صدمات سلبية لانه في كل مرة تصل الامور الى حدّ إعلان الحكومة تعود الامور الى المربع الاول، ما يدفع الى التفكير جديا هل ان ما يحصل هو مسرحية لابقاء الامور على ما هي عليه وتبرير بعض الاطراف عدم رغبتها بولادة الحكومة؟