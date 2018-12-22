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قرصن حسابات فتيات وابتزهن بصورهن... اليكم الأسلوب الذي كان يتبعه!

22
DECEMBER
2018
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
"بتاريخ 21/12/2018 وبناءً لإدعاء احدى السيدات ضد مجهول بجرم قرصنة صفحتها الالكترونية وتشهير وإساءة سمعة وابتزاز، تمكن مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف المشتبه به، وهو: م. ج. (مواليد عام 1992، لبناني)
 
بالتحقيق معه اعترف بقرصنة حسابات فتيات، وذلك من خلال ارسال رابط من حساب مقرصَن عائد لفتاة الى حسابات صديقاتها المفترضين على حسابها، ومن ثم يقوم بقرصنة هذه الحسابات ويدخل الى الماسنجر الخاص بها، ويحصل على المحادثات والصور الخاصة باصحابها. بعد ذلك يتواصل معهن من الحساب على الفيسبوك hassan dagher والحسابين على الانستغرام بإسم "Hasan.dagher1"  و"Hasandagher123 "، ويبدأ بتهديدهن لجهة نشر صورهن في حال عدم ارسال صور خاصة بهن له.
 
بعد الكشف على الحسابات التي يستخدمها تبين وجود العديد من الفتيات اللواتي وقعن ضحيته.
 
لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، يرجى ممن وقعن ضحية أعمال مماثلة، الحضور الى مركز مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، الكائن في محلة بوليفار كميل شمعون - ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر، أو الاتصال على الرقم: 293293/01 لآتخاذ الإجراءات القانونية الازمة بحقه".
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