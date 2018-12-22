قطاع الشباب يقيم حفل عشاءه الميلادي السنوي (الصور بعدسة الزميل جورج فغالي)

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نظم مكتب الجامعات الخاصة في قطاع الشباب في التيار الوطني الحر العشاء الميلادي السنوي في فندق هيلتون-الحبتور. وقد حضر الحفل أكثر من ١٢٠٠ شخص.

وشارك رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الطلاب أجواء المناسبة بالإضافة إلى نائبي التيار رومل صابر ونقولا الصحناوي ومستشارة رئيس الجمهورية السيدة ميراي عون هاشم والنواب الياس بو صعب، فريد البستاني، سيمون أبي رميا، إدي معلوف والوزير رائد خوري وعدداً من الشخصيات السياسية والأمنية.

وانطلق البرنامج الفني مع المطرب نادر الأتات وتبعه محطة كوميدية مع النجم جنيد زين الدين ومحطة أخرى مع مقدّم الكوميديا الأشهر هشام حداد ليختم الفنان زياد برجي سهرة ولا أجمل مع مجموعة من الأغاني.

أقيم الحدث برعاية مؤسسة فريد البستاني والشراكة الإعلامية مع صوت المدى.