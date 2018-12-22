بالصورة التيار يعين لجنة قطاعية لمجالس الأقضية

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استنادا الى الفصل السابع من النظام الداخلي العام، في المادة الحادية والعشرون منه المتعلّقة بتكوين اللجان المركزية، وبعد موافقة نائب الرئيس للشؤون السياسية، تقرّر تعيين لجنة قطاعية لمجالس الأقضية في التيار الوطني الحر على الشكل التالي:

مقرر: بول بشارة نجم

- مساهد مقرر: فادي إميل قرداحي

- أمينة السر: روى نبيه صقر

- منسق مجلس قطاع أقضية (بيروت الأولى، جبيل، كسروان، المتن الشمالي): فادي جرجي باسيل

- منسق مجلس أقضية (بيروت الثانية، بعبدا، عاليه، الشوف): ايلي منصف المتني

- منسق قطاع مجلس أقضية (عكار، المنية - الصنيه، طرابلس): عفيف نسيم نسيم

- منسق قطاع مجلس أقضية (البترون، الكورة، زغرتا، بشري) عمر مرسال طالب

- منسق قطتع مجلي أقضية (بعلبك - الهرمل، زحلة، البقاع الغربي، راشيا) وسيم جورج أبو رجيلي

- منسق قطاع مجلس أقضية (جزين، صيدا، الزهراني، مرجعيون - حاصبيا، بنت جبيل - صور، النبطيه) ماهر أنطوان باسيلا.