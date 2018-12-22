احتفال ميلادي من تنظيم هيئة قضاء زغرتا في "التيار الوطني الحر"‎

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برعاية وحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهوريّة بيار رفول أحيت هيئة قضاء زغرتا في التيار الوطنيّ الحرّ حفلاً ميلاديًّا منوّعًا وضخما، ضمّ إليه ما يفوق 400 طفلاً.

وكان للوزير رفول كلمةً شكر لهيئة القضاء نشاطها الدائم في كافة المجالات، كما شدّد على معاني الميلاد القائمة على المحبّة والعطاء والفرح، وأثنى في كلمته على فرادة العيش في لبنان بجناحيه المسيحي والمسلم، حيث يتشارك الجميع فرحة الأعياد، وتمنّى للبنان واللبنانيين السلام والأمان، واعدًا بالكثير من الإنجازات للعهد، مع تشكيل الحكومة الجديدة، في ظلّ رعاية فخامة العماد ميشال عون المُصمّم على بناء دولة القانون والمؤسّسات مهما كثرت المصاعب والعراقيل.

ختام الحفل وزّع بابا نويل هدايا العيد على الأطفال المشاركين.